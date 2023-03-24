拍MV時馬匹失控 小齊被拋起險墮馬
由於團隊準備咗航拍機嚟拍攝，隻馬懷疑畀航拍機嘅聲嚇親而失控狂奔，仲直接帶住小齊奔入叢林，嚇到在工作人員勁擔心，紛紛衝去搵小齊，幸好最終小齊並冇大礙。
事後攝影同事對小齊表示勁驚險，因為見到小齊喺馬上成個人被拋起，所以一度擔心佢會墮馬，而小齊則表示自己冇事，仲笑住話隻馬跑上一個小山坡時，其實都難捉實條韁繩，佢當時都覺得冇騰空嘅感覺呀！
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