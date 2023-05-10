我和媽咪有個約會｜XiX回應拆夥隊長單飛傳聞 英國豪Janees與母合唱...

我和媽咪有個約會｜XiX回應拆夥隊長單飛傳聞 英國豪Janees與母合唱…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：我和媽咪有個約會｜XiX回應拆夥隊長單飛傳聞 英國豪Janees與母合唱超溫韾

薛家燕 呢日同 陸浩明 一齊為母親節特備節目《我和媽咪有個約會》錄影，一段時間冇現身嘅 XiX 黃洛妍 羅啟豪 周吉佩 同 李佳 等現身參與，首次同家燕嫲嫲合作嘅6號，仲話自己一早做足準備同新拍檔開工呀。

6號仲話除咗主持之外仲會同家燕姐合作，而家燕姐仲大讚佢口齒伶俐又好記性，所以合作得非常開心喇。而 XiX 近日有傳隊長 劉芷君將會單飛出道，而其他成員呢日就回應傳聞，亦指出大家都會齊齊加油，仲話XiX好快就有好消息，即將亦會正式出道呀。

至於喺《聲夢Junior》比賽時已非常睇好佢哋嘅 郭偉亮 ，仲話唔止會係節目導師，仲會有新身份繼續幫助呢班小妹妹，叫大家拭目以待繼續留意呀。

英國豪同Janees呢晚同一樣係唱得之人嘅媽媽一齊現身，更加喺節目上獻聲合唱，佢哋就話感覺新鮮又有趣，仲係非常難得嘅機會嚟呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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