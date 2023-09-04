宋芸樺爆住共享公寓驚魂 姚淳耀拍打戲誤傷爆缸

無線娛樂新聞台報導：宋芸樺、姚淳耀同魏蔓呢日為佢哋主演嘅新戲進行宣傳，電影講述一群異鄉人喺美國打拼嘅故事，所以劇組就特登飛去美國取景，成班演員因為咁而喺共享公寓一齊住咗一個月，姚淳耀話感覺說好似重返大學生活一樣。