宋芸樺爆住共享公寓驚魂 姚淳耀拍打戲誤傷爆缸
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無線娛樂新聞台報導：宋芸樺、姚淳耀同魏蔓呢日為佢哋主演嘅新戲進行宣傳，電影講述一群異鄉人喺美國打拼嘅故事，所以劇組就特登飛去美國取景，成班演員因為咁而喺共享公寓一齊住咗一個月，姚淳耀話感覺說好似重返大學生活一樣。
宋芸樺亦分享喺共享公寓嘅最後一日，因為房東突然闖入，由於當時對方用低沉嘅聲線講一堆佢聽唔明嘅話說，加上宋芸樺指當時自己剛起床，有550度近視嘅佢完全睇唔清，所以嚇到佢以為畀人入屋打劫，後來搞清楚先知對方係房東嚟維修冷氣。
而姚淳耀說分享自己喺戲中一場打沙包戲，因為誤打中攝影機而受傷爆缸，點知在場記者錯重點反問係咪要賠償，令到姚淳耀話：「你是不是要問我有沒有受傷？」引嚟全場爆笑。提到戲中同魏蔓飾演一對感情生戀嘅夫妻，姚淳耀就話拍完呢套戲之後，吸收咗唔少婚姻相處之道喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台