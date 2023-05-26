我要瞓鬥丨6號稱見到拍攝流程已驚咗 四位主持傳授 「通頂」秘笈
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無線娛樂新聞台報導：捱慣眼瞓嘅夜貓族，將會喺全新節目《我要瞓鬥》入面，挑戰60小時唔夠瞓嘅情緒下，接受各種考驗，嚟贏取至少10萬元嘅獎金獎品。
為節目擔任主持嘅曾比特、糖妹、陸浩明同陳葦璇呢日就現身拜神儀式。主持經驗豐富嘅6號，直言今次開完會見到份節目rundown自己都驚，因為流種好多，6號話係自己入行以嚟最難最複雜、最有挑戰性嘅一次。由於今次節目係要60個鐘不停咁拍，所以到時Mike同6號會做夜更主持，而糖妹同葦璇就做早更。首次做主持嘅Mike笑言因為要通頂嘅關係，所以擔心自己皮膚會變差呀。
講到節目要捱晚瞓，四位主持都有唔同嘅「通頂」秘笈，講講下大家仲起哄叫葦璇不如喺節目入面教跳舞嚟令佢哋保持清醒呀。
網民點睇？
支持Mike做主持🎉🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台