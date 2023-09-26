我要瞓鬥｜藝員素人組隊60小時抗睡魔 捱眼瞓競逐10萬最終大獎

無線娛樂新聞台報導：傳說話人中生當中有三份之一時間都係處於瞓覺休息當中，瞓到一晚好嘅安心好覺自然係大家每一日都要做嘅事，不過 J2 嘅新節目《我要瞓鬥》就有一班28位參賽者同睡魔抗衡，挑戰60個鐘頭不眠不休，仲要參與唔同環節競技。