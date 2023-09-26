我要瞓鬥｜藝員素人組隊60小時抗睡魔 捱眼瞓競逐10萬最終大獎
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無線娛樂新聞台報導：傳說話人中生當中有三份之一時間都係處於瞓覺休息當中，瞓到一晚好嘅安心好覺自然係大家每一日都要做嘅事，不過 J2 嘅新節目《我要瞓鬥》就有一班28位參賽者同睡魔抗衡，挑戰60個鐘頭不眠不休，仲要參與唔同環節競技。
有份參加嘅 方紹聰 同 陳建文 就組隊參賽，仲覺得自己勝卷在握，似乎好有信心咁喎。而 J2ers 亦組成唔同隊伍出戰， 陳國麟 廖慧儀 陳若思 同 胡美貽 就各自準備唔同零食現身喇。
劉晨霆 同 劉頌鵬 就話要互打抗睡魔，而 林沚羿 林俊其 就一樣打算以暴力解決，而 黃瀅仴 同我哋ENews嘅同事 劉倬昕 更加已經諗定10萬蚊獎金點樣用喇。
而四位主持 曾比特 陸浩明 糖妹 同 陳葦璇 可以分兩班輪班上陣，不過捱唔到夜嘅阿Mike就飲定咖啡又用提神精油提神，更加被幾位拍檔笑呀。
除咗藝人同事參與，今次比賽亦接受公開報名，而職安真漢子組同劏房情侶組更事先被睇高一線，佢哋更似乎係信心十足呀。
《我要瞓鬥》星期一至五晚 22：30 J2
網民點睇？
支持Mike❤今晚繼續準時睇Mike Mike😍😍😍
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台