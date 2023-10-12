我要瞓鬥丨泰臣化身催眠教官 驚歎參賽者捱眼瞓能力強
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無線娛樂新聞台報導：J2鬥唔瞓覺嘅真人騷《我要瞓鬥》已經進行到一半，呢日泰臣就化身教官作客節目，佢出盡法寶務求令大家失守進入夢鄉。
泰臣話為咗令眾參賽者放鬆身心，佢會營造一個恬靜舒適嘅空間，當大家放低警惕時恰埋眼時，就會立即影低罪證。由於泰臣嚟做嘉賓時，一眾參賽者已經有48個鐘冇瞓過教，泰臣話自己已經瞓飽先嚟，仲話係擺明嚟恰大家呀！
雖然口講要恰班參賽者，但其實泰臣相當佩服佢哋，仲話估唔到大家咁耐冇瞓過覺，唔只皮膚仲好好，連頭腦同靈魂都仲健在好清醒呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台