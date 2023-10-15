我要瞓鬥｜主持參加者同歷最長60小時 冠軍獲獎金請食飯去旅行
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無線娛樂新聞台報導：糖妹 曾比特 陸浩明 同 陳葦璇 主持嘅 J2 節目《我要瞓鬥》，一班參加者經過連續60個鐘頭不眠不休比賽，最後由 劉倬昕 同 黃瀅仴 獲得冠軍，而幾位主持雖然同一班參賽者都已經非常疲累，不過依然又唱又跳慶祝，糖妹仲同大家齊齊狂唱《跳舞街》慶祝完成任務呀。
事後幾位主持都話合作捱過幾日幾夜，係非常有趣嘅經驗。第一次擔任真人騷主持嘅阿Mike仲話通宵時份要不斷搵嘢做嚟驅逐睡魔，6號仲爆阿Mike拎晒結他唱歌同大家傾偈呀。
劉倬昕 同 黃瀅仴 獲得7.8萬冠軍獎金，佢哋就分享勝出貼士同心情，仲話要將獎金變成旅行基金咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台