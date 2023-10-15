我要瞓鬥｜主持參加者同歷最長60小時 冠軍獲獎金請食飯去旅行

無線娛樂新聞台報導：糖妹 曾比特 陸浩明 同 陳葦璇 主持嘅 J2 節目《我要瞓鬥》，一班參加者經過連續60個鐘頭不眠不休比賽，最後由 劉倬昕 同 黃瀅仴 獲得冠軍，而幾位主持雖然同一班參賽者都已經非常疲累，不過依然又唱又跳慶祝，糖妹仲同大家齊齊狂唱《跳舞街》慶祝完成任務呀。