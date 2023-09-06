擔任戒煙大使力勸身邊人 戴祖儀潘靜文年內推新歌

無線娛樂新聞台報導：戴祖儀 同 潘靜文 呢日齊齊現身一個禁煙活動，佢哋唔止現場為大家獻唱，仲勸一眾煙民為自己同身邊人盡快戒咗吸煙嘅壞習慣呀。Joey同Sherman都話不時會遇到吸煙嘅同事，仲話知道煙民中風嘅比率大過一般人，所以大家都係先戒為妙喇。