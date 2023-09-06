擔任戒煙大使力勸身邊人 戴祖儀潘靜文年內推新歌
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無線娛樂新聞台報導：戴祖儀 同 潘靜文 呢日齊齊現身一個禁煙活動，佢哋唔止現場為大家獻唱，仲勸一眾煙民為自己同身邊人盡快戒咗吸煙嘅壞習慣呀。Joey同Sherman都話不時會遇到吸煙嘅同事，仲話知道煙民中風嘅比率大過一般人，所以大家都係先戒為妙喇。
煙味討人厭，不過如果另一半有食煙習慣，Joey就話會以女朋友嘅煩音令對方戒煙，而Sherman亦都一樣話一定出盡法寶令對方戒甩佢咁話。
入行啱啱5周年嘅Joey，同埋去咗澳門旅行嘅Sherman，早前分別派福利Post出水著靚相大曬好身材，而好快佢哋都分別會推出全新歌曲，不過Joey就話要等喉嚨完全康復先可以錄音喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台