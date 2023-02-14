羅毓儀預告將推出處女新歌 戴祖儀分享學生時𥄫仔經歷

無線娛樂新聞台報導：戴祖儀呢日同唱片公司小師妹羅毓儀出席中學聯校運動競技日，同學生們一齊玩電競賽車，講起做運動，羅毓儀競話自己比較文靜，亦冇咩運動細胞，相反戴祖儀就自稱喺運動達人，咩運動都會涉獵一下，仲話諗返以前嘅聯校運動會真係一個好美好嘅回憶，因為呢個係當時唯一嘅機會可以睇到其他學校嘅男仔呀。