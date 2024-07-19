戴祖儀IG曬14歲舊照鼓勵DSE考生 網民讚「女大十八變」超可愛

戴祖儀分享中學時期照片鼓勵學生

戴祖儀，一位29歲的多才多藝藝人，自2018年踏入娛樂圈後，便以其甜美的面孔和出色的演技迅速走紅。她首次在無線電視劇《多功能老婆》中飾演幼稚園老師「呂嘉怡」一角，便成功吸引了大量觀眾的注意。此外，她在《你好，我的大夫》、《香港人在北京》和《飛常日誌》等劇集中的表現也同樣受到讚譽，逐漸積累了一大批忠實粉絲。

最近，香港中學文憑試（DSE）2024年的成績公布，許多學生都在這個重要時刻迎來了自己的成績。面對考試的壓力，戴祖儀在社交媒體上分享了自己14歲時的照片，並發表了鼓勵的話語。「無論成績如何，都係成長既一個階段，都係最美好嘅安排，成績優異的 恭喜你 努力得到回報，成績失意的 別氣餒 一定是有更適合你的路在等你，好好享受青春！好好計劃將來。未來嘅日子要搵到自己嘅興趣！做多啲嘗試 認識多啲朋友，希望大家都搵到自己喜歡做的事」，她的這番話激勵了不少學生。

網民對戴祖儀讚美與回憶

在她分享的照片中，年輕的戴祖儀抱著一隻超大的熊啤啤，臉上帶著靦腆的微笑。這張照片迅速在網上引起了熱烈的反響，許多網民紛紛留言表示：「好可愛的祖儀」、「祖儀女大十八變」、「14歲就甘靚」、「呢張相証明咗祖儀由細靚到大！」。從小到大，戴祖儀不僅外貌甜美，她的學業成績也非常優秀。她曾就讀於東華三院李嘉誠中學，DSE考試中取得了優異的成績，後來更遠赴英國萊斯特大學修讀法律系，展現了她認真勤奮的一面。