莊鍶敏指父親將運回大馬安葬 楊明透露與莊父臨終前對話
Jacquelin透露爸爸靈柩將會送返馬來西亞安葬，而喺香港嘅儀式完成後，佢哋都會飛往大馬，Jacquelin表示自己會當地逗留兩至三個禮拜，陪下家人同打點一切，而楊明亦表示自己都會隨行出發。
Jacquelin話雖然好唔捨得爸爸，但都希望佢可以安息，至於問到有咩想同爸爸講？Jacquelin就話希望爸爸可以喺另外一個地方開開心心，而思明就叫爸爸唔使擔心佢哋。
莊父係喺來港探親期間，因為身體不適而入院，而楊明當時亦多次到醫院照顧對方，佢呢日亦表示唔捨得準外父，仲形容對方係個好鍾意笑、係論遇到咩問題都會好正面面對，所以自己都好掛住佢，楊明又指喺莊爸爸臨終前，曾經同對方講：「有叫佢唔使擔心我哋，我會照顧佢哋。」思明之前表示今年內唔會結婚，呢日楊明話因為習慣問題所以都係要延遲嘅，楊明又指一直都有結婚嘅計劃，但就冇講明會喺邊一年，同埋因為成日出現突發事件，所以一直都只係計劃階段。
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