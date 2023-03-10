莊鍶敏指父親將運回大馬安葬 楊明透露與莊父臨終前對話

無線娛樂新聞台報導：莊鍶敏、莊思明嘅馬來西亞拿督父親莊寶，2月28日因病喺香港離世，享年83歲。莊家為佢喺3月10日舉殯，Jacquelin與細佬順勝、細妹思華同思明，以發準妹夫楊明一早到場打點，好友劉晨芝、關寶慧亦有在場幫忙。