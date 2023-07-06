劉青雲笑稱自己冇機會演電影第4輯 郭富城分享同青雲拍劇回憶
青雲今次喺劇中飾演國際犯罪毒梟，雖然個角色形象唔太好，但青雲就話希望以角色帶出販毒係冇好結果，佢仲講笑話如果呢套電影有第4輯，佢一定冇份演，因為佢個角色冇好結果喎。
而首次參予呢套電影嘅城城，就話開心今次可以同訓練班嘅師兄青雲合作，佢仲分享返當年同青雲一齊拍劇嘅回憶呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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