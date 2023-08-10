袁富華被古天樂氣場嚇親 林雪自爆手太粗令拍攝出問題
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無線娛樂新聞台報導：由三大影帝劉青雲、古天樂同郭富城主演嘅電影，喺港澳兩地票房已經過千萬，早前導演邱禮濤同洪天明就去到戲院謝票感謝大家支持。其實除咗三位影帝外，戲中仲有林雪、袁富華等演技了得嘅綠葉王，雪哥就分享返戲中有一場被捕戲，因為佢嘅體型問題而出現咗少少問題，雙手仲畀手招搞到紅晒，但好在最終都完成到拍攝。
至於曾奪金像獎最佳男配角嘅袁富華，就話喺戲中一場被古天樂盤問嘅戲，佢就話完全畀古仔嘅氣場震懾住，就連拍完做訪問嗰陣，成個人都仲震緊呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台