袁富華被古天樂氣場嚇親 林雪自爆手太粗令拍攝出問題

無線娛樂新聞台報導：由三大影帝劉青雲、古天樂同郭富城主演嘅電影，喺港澳兩地票房已經過千萬，早前導演邱禮濤同洪天明就去到戲院謝票感謝大家支持。其實除咗三位影帝外，戲中仲有林雪、袁富華等演技了得嘅綠葉王，雪哥就分享返戲中有一場被捕戲，因為佢嘅體型問題而出現咗少少問題，雙手仲畀手招搞到紅晒，但好在最終都完成到拍攝。