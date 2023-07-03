掃毒3｜元朗重現大型金三角毒寨 飛車空難槍戰原味重現

無線娛樂新聞台報導：由 劉青雲 郭富城 古天樂 等主演嘅新片《掃毒3人在天涯》即將上映，上次睇過城城潛完水又跟青雲遊飛機河，今次電影公司花絮片段，就公開拍攝時因為受疫情影響未能離境開工，最後決定租用元朗一片土地，花鉅資搭建巨型毒寨村莊，將金三角犯罪集中地突破無形病菌嘅限制，原汁原味重現喺觀眾眼前。