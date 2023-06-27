掃毒3｜城城為毒品飛天下海 與青雲揸飛機翱翔天際

無線娛樂新聞台報導：由 劉青雲 同 郭富城 等主演嘅新片近日展開宣傳，呢日就公開咗青雲同城城飛天下海嘅片段喇。其中一場城城潛入水底打撈大批毒品，除咗動用吊機同漁船拍攝之外，更加要喺綠幕前拍攝海底戲，吊住威吔扮海中潛行。