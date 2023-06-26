郭富城拍《掃毒3》飛天又落海 與青雲炎夏揸飛機抗熱力一流

無線娛樂新聞台報導：邱禮濤執導嘅新片《掃毒3：人在天涯》，三位影帝 郭富城 劉青雲 同 古天樂 分別要上天下海、飛車破浪等唔同大場面。早前拍攝其中一場，飾演毒梟 康素差 嘅劉青雲，就駕駛小型飛機，帶同手下 郭富城 扮演嘅張建行衝上雲霄，而城城喺片中仲要潛入深海，更親身上陣吊威吔懸浮半空拍攝。