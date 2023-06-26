郭富城拍《掃毒3》飛天又落海 與青雲炎夏揸飛機抗熱力一流

郭富城拍《掃毒3》飛天又落海 與青雲炎夏揸飛機抗熱力一流

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：邱禮濤執導嘅新片《掃毒3：人在天涯》，三位影帝 郭富城 劉青雲 同 古天樂 分別要上天下海、飛車破浪等唔同大場面。早前拍攝其中一場，飾演毒梟 康素差 嘅劉青雲，就駕駛小型飛機，帶同手下 郭富城 扮演嘅張建行衝上雲霄，而城城喺片中仲要潛入深海，更親身上陣吊威吔懸浮半空拍攝。

城城同青雲拍攝駕駛小型飛機一幕時正值炎夏，當日體感溫度仲高達37度，烈日當空之下仲要身穿型格皮褸，坐喺蒸籠一樣又焗促嘅小型飛機內演出，絕對考驗佢哋嘅抵熱能耐。劇組亦安排專業機師從旁指導青雲。

另一場重頭戲則由城城夜潛深海，為青雲找尋一批沉喺海底嘅毒品。潛水戲用足兩日先完成，城城一直向潛水教練詳細了解，務求動作神似專業，拍攝前又用清水淋濕全身，營造上水效果，穿着整副潛水裝束的城城，站在吊索的貨物上，從水中吊至十多呎高，縱然有一定的危險的性，但拍攝相當順利完成。

城城亦喺綠幕廠景拍攝海底場面，著起全副潛水裝束吊威吔，喺空中做出浮游及潛水動作，雖然城城體力極佳，不過要以懸浮狀態做潛水動作，就一啲都唔容易喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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