搵鬼做情人｜摩洛哥人妻謝茜嘉遇故知貝安琪 新節目公開與外國人戀愛有…
新節目《搵鬼做情人》會邀請同外國人談戀愛甚至組織家庭嘅朋友，暢談佢哋嘅感情生活同動人故事，呢日主持 謝茜嘉 星叡 仲有 馬詩慧 同 貝安琪 一家就一齊現身記者會宣傳喇。
身為摩洛哥人妻嘅謝茜嘉就話因為貝安琪丈夫有摩洛哥血統，所以唔少生活細節都好有共鳴喇，仲話學到唔少秘訣，不過小助手星叡就話自己對同外國人拍拖有唔少憧憬，不過經過節目之後先了解可能係自己太過有Fancy呀。
早前同謝茜嘉一齊主持電台節目嘅梁文禮，因為喺私人社交平台批評梁詠琪嘅演唱會表現同編排，被指係雙面人而要公開道歉，呢日身為拍檔嘅佢，就話希望大家都放下向前看咁話。嘉賓會同大家分享戀愛故事，而Janet同貝安琪仲話當中會公開唔少特別有趣故事呀。
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