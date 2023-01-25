兔氣揚眉齊撈起丨蔡國威被指兔年旺到為所欲為 黃貫東爆被東媽催買樓…
過年時有唔少樂意頭嘅餸菜，當中寓意撈到風生水起嘅「撈起」，更加係唔少生意人同藝人嘅最愛。呢日主播 潘盈慧 就約埋喺2022年事業上有突破嘅黃建東、蔡國威、陳懿德、李芷晴、孖八李俊華同林子超一齊去食撈起，希望大家喺兔年個個都可以撈到風生水起！
每人屋企都有啲過年必食食品，蔡國威就話自己屋企一定環食年糕，不過就要配以特殊食法服用，當大家都樂好奇威威嘅特殊食法係咩？佢就話：「人哋切完會煎，我哋屋企切完即咬。」而子超就話自己細個成日食糕，無論係咩糕佢都會食，因為子超話細個以為咁可以令自己高啲呀。個樣睇落好似廚藝了得嘅芷晴，就坦言自己係唔識整傳統糕點，反而係佢媽媽就每年都一定會自製馬豆糕，仲話有機會會請大家試下呀。
至於講到各人嘅傳統習俗，東東就爆東媽年初一沖涼時，由內到外都係全紅上陣，不過東東就笑言可能好難搵咁紅底褲，所以東媽先冇逼佢要跟呢個傳統呀，但係另一個傳統，年初一跪地斟茶畀父母，東東同細佬就一定會做。
孖八就指自己每年都要用碌柚葉沖涼，寓意將去年嘅衰運全部沖走，而子超就話自己會用七色花沖涼，寓意新一年新開始，全身都香噴噴呀。
問到佢哋會唔會好在意自己嘅生肖運程？芷晴就話因為自己今年係沖太歲嘅關係，所以喺虎年尾佢已經去攝太歲拜神求安心。而因為拍攝節目《新春開運王》而對各生肖運程相當了解嘅蔡國威，就表示一眾師傅都有贈佢幾句，其中一位師傅更指佢今年可以「為所欲為」，蔡國威笑言要將呢個運氣都分畀大家，等大家都可以為所欲為。
過去一年犯太歲嘅陳懿德，透露有師傅指點佢，叫佢除咗喺床頭擺一把大風扇外，仲要喺床側擺放紅地毯，所以陳懿德笑言自己過去一年每日都喺度行紅地毯。
網上唔少人討論嘅，就係過年見到啲親戚一定會被問幾時結婚？蔡國威就話呢個問題一定會被問，但問得多大家就會放棄，阿威又話覺得派利是係開心事，所以即使自己未結婚，但都一定係派雙封。而想東東就話以前唔覺得自己「夠班」派利是，但自從有一年被同事提醒後，佢就開始會派利是，至於問到有冇被家人催婚？東東就指自己呢幾年桃花運麻麻，又話東媽最擔心嘅係，佢會幾時買樓搬離老家呀。
講到新一年嘅目標，蔡國威就指希望可以多job、做多啲節目拍多啲劇，東東就指希望兔年可以有新挑戰，等佢有目標繼續keet fit節食，陳懿德就表示希望可以參加多啲綜藝節目，最想就係可以一嘗做大騷嘅司儀。芷晴就話自己貪心啲，想劇集綜藝雙線發展，同埋可以快啲有一套代表作； 想帶到歡樂畀觀眾孖八，就話希望來年可以拍多啲劇，畀更多觀眾認識自己，而子超就希望兔年多啲工作，將更赤裸嘅作帶畀觀眾。
訪問尾聲阿盈同幾位玩咗個小遊戲講急口令，齋睇字都覺得讀起來相當繞口，唔信嘅大家可以睇片跟住挑戰一下！
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