支喾仪首个fans见面会 与「支心人」炮製独家cupcake
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無線娛樂新聞台報導：支喾仪参加《中年好声音》后，收获了不少fans，为答谢大家一直以来的支持，这日Venus便与她的粉丝团「支心人」举行首个fans见面会，Venus更带同儿子一同亮相。
见面会上除了与fans聊天拍照外，Venus更即场教大家炮製她独门Chi Cookie Cupcake。对于是次见面会的安排，Venus表示因为想与「支心人」更亲近，让大家更了解自己的世界，所以才于见面会上安排一同製作甜品。
粉丝团内除了有妈妈级fans外，还有多名小朋友fans，Venus表示这次与大家近距离见面，觉得大家也十分斯文。
对于未来大计，Venus透露短期内会先多唱点cover歌，待下一次fans见面会时便可以唱给大家听，而长线待计划，Venus则表示希望作多方面发展，并笑言会保持创业家的勇气！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台