獨家有片丨支嚳儀首個fans見面會 與「支心人」炮製獨家cupcake
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無線娛樂新聞台報導：支嚳儀參加完《中年好聲音》後，收獲咗唔少fans，為答謝大家一直以嚟嘅支持，呢日Venus就同佢嘅粉絲團「支心人」舉行首個fans見面會，佢仲帶埋囝囝一齊出席。
見面會上除咗同fans傾偈影相外，Venus仲即場教大家整佢嘅Chi Cookie Cupcake。講到呢次嘅見面會安排，Venus話因為想同「支心人」更加親近，同埋畀大家更了解自己嘅世界，所以先喺見面會上安排一齊整甜品。
粉絲團入面除咗有媽媽級fans外，仲有幾歲嘅小朋友，Venus就話今次近距離同大家見面，覺得大家都好斯文呀。
講到未來大計，Venus透露短期內會先cover多啲歌先，等下次fans見面會可以唱到歌，而長線嘅話佢就會想作多方面發展，笑言會保持創業家嘅勇氣呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台