支嚳儀抵馬尼拉見證分店開幕爆喊 與當地員工相遇感到好興奮

無線娛樂新聞台報導：支嚳儀（Venus）自參加TVB歌唱真人騷《中年好聲音》，開拓咗自己嘅歌唱路，佢仍然落力經營自家品牌嘅烘焙生意，日前支嚳儀同老公一齊去馬尼拉，見證旗下品牌喺當地開設嘅第三間分店開幕，支嚳儀邀請當地紅星做嘉賓。