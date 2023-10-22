支嚳儀抵馬尼拉見證分店開幕爆喊 與當地員工相遇感到好興奮
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無線娛樂新聞台報導：支嚳儀（Venus）自參加TVB歌唱真人騷《中年好聲音》，開拓咗自己嘅歌唱路，佢仍然落力經營自家品牌嘅烘焙生意，日前支嚳儀同老公一齊去馬尼拉，見證旗下品牌喺當地開設嘅第三間分店開幕，支嚳儀邀請當地紅星做嘉賓。
支嚳儀受訪時稱因疫情關係，之前無法親身過嚟，支嚳儀好開心3年之後嚟到呢度，佢行入店舖嗰刻忍唔住喊，冇諗過創業夢想有機會成真，支嚳儀喺疫情期間先後開咗兩間分店，當時交畀拍檔幫手搞開幕。
支嚳儀今次能夠親身參與，與員工相遇感到好興奮，支嚳儀希望未來繼續努力事業，唱多啲好歌畀大家，將興趣變成專業，追求不同嘅里程碑。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台