支嚳儀參賽經歷為fans帶來正面影響 倪晨曦焗蛋糕遭兩子嫌棄

無線娛樂新聞台報導：支嚳儀呢日邀請好友倪晨曦去到自己間烘焙店舉行活動，趁機會同好友聚會兼整蛋糕。佢話平時如果自己有壓力，好似次前參與《中年好聲音》嗰陣咁，壓力勁大時，就會嚟到烘焙店整蛋糕嚟減壓，佢又話唔少戰友都食過佢整嘅蛋糕呀。