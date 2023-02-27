中年好聲音｜支嚳儀《愛情陷阱》迷倒評判得91分 吳大強當年綠茵場上與…
以譚詠麟金曲對戰作賽嘅《中年好聲音》，喺15強其中8位參賽者當中， 吳大強 同 羅啟豪 都分別得到譚校長俾出18分嘅好成績，而由 支嚳儀 重新編曲下演繹嘅《愛情陷阱》仲獲得19分，以91分成為呢一集最高分嘅參賽者。
Venus呢晚嘅表現唔止得到校長認同，就連其他一向嚴格嘅評判都一樣認為佢表現優異突出，事後佢就話呢首新編嘅《愛情陷阱》就好似自己嘅第一首派台歌一樣，而 涂家堯 仲話呢首歌就好似為Venus度身定造一樣咁呀。
校長呢日除咗擔任評判之外，亦都有同各位參賽者交流，原來佢同 吳大強 仲有少少淵源，Bill哥哥仲話當年曾經喺足球場同 曾志偉 比拼過呀。
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