獨家丨支嚳儀分享創業經歷 透露自助烘焙店生意將拓展至美加
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無線娛樂新聞台報導：支嚳儀Venus因為參加《中年好聲音》而被觀眾認識，佢除咗有一副好歌喉外，其實做生意都有一手。作為一位成功嘅女性創業家，Venus最近就獲邀拍攝一個中小企廣告喇！
話晒係人生日第一個廣告，Venus話自己非常興奮，亦感激客戶揀喺佢嘅烘焙店度取景，由於喺自己主場，所以Venus話心情都放鬆咗唔少，令到個廣告拍攝都變得順利呀。
提到5年前創立自助烘焙店嘅經歷，Venus指當年自助烘焙呢個概念太新，香港冇人做過，所以喺搵生意拍檔同招聘人手上都係一大挑戰。雖然啱啱創業時有唔少挑戰，但係好在Venus好有商業頭腦，而家除咗香港有分店外，喺馬尼拉同吉隆坡都有分店，嚟緊仲考慮喺美加開分店呀！呢日Venus仲講起早前到多倫多當地睇舖位時，遇到當地fans嘅經歷，佢又笑言新店開幕當日，會考慮唱返歌嚟送畀當地fans呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台