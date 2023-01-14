想要乜嘢都可以丨與敖嘉年拍攝全新賀年歌MV 《聲夢》學員hold唔住…
敖嘉年同5位《聲夢傳奇2》馬來西亞版學員彭詡越（Xair）、梁宸語（Zev）、王紫薇（Ziwei）、陳泓升（Vincent）及潘乾政（Zentson），以及3位香港《聲夢》學員何晉樂（Rock）、文凱婷（Aeren）及林智樂（Felix），錄製2023年賀年MV《想要乜嘢都可以》來迎接兔年。
呢日一眾歌手喺錄影廠拍攝MV，今次歌曲將廣東話同普通話夾雜，文凱婷笑指錄歌嗰陣，語言轉換感到混亂，有時咬字唔正，眾人聽到「鄉音」會忍唔住笑，幾位學員更嘗試喺綠幕拍攝，要聽從導演指示做動作，文凱婷讚導演很好，喺開機前已跟眾人講解，整個拍攝過程唔會好抽象。
幾位馬來西亞版學員亦有分享過農曆年嘅慶祝活動及習俗，梁宸語覺得大馬與香港最大分別係氣溫，香港過新年比較凍，尤其大馬過新年特別熱，潘乾政指大馬除夕夜有拜天宮及放鞭炮，林智樂希望今年有機會飛去馬來西亞唱呢首歌。
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