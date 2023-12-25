與韓星文佳煐陳凱詠出席活動 李靖筠坦言與劉德華梁朝偉對戲勁緊張

無線娛樂新聞台報導：韓國女星文佳煐呢日現身香港，同陳凱詠Jace、李靖筠一齊出席活動。首次訪港嘅文佳煐着佳黑色tube dress現身，女神氣場十足，佢又大讚香港好繁榮，仲話有時間的話好想去主題樂園玩下呀！