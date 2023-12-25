與韓星文佳煐陳凱詠出席活動 李靖筠坦言與劉德華梁朝偉對戲勁緊張
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無線娛樂新聞台報導：韓國女星文佳煐呢日現身香港，同陳凱詠Jace、李靖筠一齊出席活動。首次訪港嘅文佳煐着佳黑色tube dress現身，女神氣場十足，佢又大讚香港好繁榮，仲話有時間的話好想去主題樂園玩下呀！
打扮密實嘅李靖筠，提到可以同劉德華、梁朝偉喺電影入面有對手戲，佢就話自己相當幸運，但由於兩位影帝嘅氣場都好犀利，所以佢仲笑言喺現場緊張到連句對白係乜都唔記得。李靖筠又話因為怕失禮，所以唔好講請教演技，就連向對方集郵都唔敢開口呀！
而打扮得相當有聖誕氣氛嘅Jace，講起嚟緊就要同馮允謙Jay開騷，佢話時間相當緊湊，特別係喺準備歌曲上，由於佢想畀大家有聽出耳油嘅感覺，所以喺歌單上努力中。問到會唔會叫Jay 再一展舞技？Jace就叫大家唔好再迫佢，仲話雖然上次Jay係跳得好勁，而佢亦非常歡喜，但係佢話因為Jay 曾經表示大家係咁問好有壓力，所以佢話要為對方護航呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台