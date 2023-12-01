文凱婷keep fit為聲夢家族合體開騷作準備 爆冼靖峰集訓途中曾入院
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無線娛樂新聞台報導：文凱婷（Aeren）呢日跟粉絲相聚，一班粉絲為佢補祝生日，文凱婷即場獻唱多謝粉絲，同時分享新歌籌備進度。
文凱婷不時拍片分享日常，早前喺網上分享好消息指聲夢家族再度合體開騷，文凱婷開始做運動keep fit，由於消息有啲突然，佢有啲擔心自己能否應付一個月後嘅大騷。 講起冼靖峰參加《亞洲超星團》日前首播，文凱婷爆冼靖峰集訓途中曾入院，佢盼望好友冼靖峰嘅努力成果被睇到。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台