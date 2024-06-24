姚子羚胡蓓蔚文化美食之旅 遇見百年老店 探索江南傳統民居
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在最新一集的《一路繁花》中，姚子羚和胡蓓蔚踏上了一段充滿驚喜的文化與美食之旅。他們首先來到了進賢路，希望找到《繁花》中的248號，但最終未能如願。儘管如此，這次的小插曲並未影響他們的好心情，反而讓他們意外發現了一家極具地道風味的麵食店，品嚐到了難以忘懷的美味麵食。
穿越時空住宿體驗
接著，兩位主持人來到了一家改建自江南傳統民居的民宿。這個擁有三百年歷史的地方，讓人仿佛穿越時空，感受到古老文化的濃厚氣息。這次住宿體驗，不僅讓他們得以放鬆身心，更深入了解了江南傳統建築的魅力。
接地氣街頭互動
在朱家角，子羚和蓓蔚展開了一場別開生面的「掃街」之旅。她們拋開了平日的儀態，與街頭小販親切互動，並在路旁品嚐了當地的特色糉子。這種接地氣的體驗，不僅讓她們感受到最真實的民間風情，也讓觀眾看到了她們平易近人的一面。
品嚐經典美食
隨後，她們來到了劇中「寶總」和「玲子」吃泡飯的地方。這裡的泡飯，是當地的招牌美食，兩位主持細細品嚐，感受著劇中角色的同款味道，這也讓觀眾不禁回憶起劇中的經典場景。上海的排骨年糕，是每個上海人童年的美好記憶。本集，子羚和蓓蔚專程前往一家百年老店，品嚐這道傳統美食。老店的排骨年糕，外酥裡嫩，味道鮮美，讓她們讚不絕口，也引發了觀眾對這道經典小吃的濃厚興趣。
高端料理與傳統手工藝完美結合
除了傳統小吃，本集還有不少高端料理的亮相。兩位主持品嚐了由楊貫一徒弟烹製的二頭吉品鮑，這道菜品以其矜貴和美味著稱。緊接著，她們又品嚐了用牛肉製作的叉燒，這道創新料理，將傳統叉燒的風味提昇到了新的高度。最後，靖峰則在紅幫裁縫傳人的手中，度身定製了一套西裝。這次的變身，讓他成為了劇中「冼總」，儀表堂堂，風度翩翩。這一幕，不僅展示了傳統手工藝的精湛，也讓觀眾對紅幫裁縫的技藝讚嘆不已。
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圖片來源：TVB