姚子羚胡蓓蔚文化美食之旅 遇見百年老店 探索江南傳統民居

在最新一集的《一路繁花》中，姚子羚和胡蓓蔚踏上了一段充滿驚喜的文化與美食之旅。他們首先來到了進賢路，希望找到《繁花》中的248號，但最終未能如願。儘管如此，這次的小插曲並未影響他們的好心情，反而讓他們意外發現了一家極具地道風味的麵食店，品嚐到了難以忘懷的美味麵食。