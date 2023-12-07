文詠珊接新戲睇緣份 周吉佩稱當年求婚對太太有虧欠
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無線娛樂新聞台報導：文詠珊、周吉佩、陳蕾、洪嘉豪、余香凝、楊洛婷同老公Tim，呢日出席一個珠寶活動。近年專注喺內地發展嘅Janice，最近憑住一套懸疑電影，成為內地35億票房女星，佢話因為今年冇唔少收穫，所以覺得今年係感恩嘅一年，但講到嚟緊接劇本嘅要求，佢就話隨緣喇。
吉吉同太太早前就浪漫慶祝結婚9周年，不過呢日佢出席活動，就話自己仲係虧欠太太好多喎，而呢份虧欠竟然係同當年嘅求婚戒指有關！
入圍金馬影后嘅余香凝，就話自己當係出席一個大型party咁，完全冇為自己而緊張，反而佢係戥同片嘅梁雍婷緊張，因為佢覺得對方真係演得好好呀！余香凝話今次喺頒獎禮上識咗唔少當地電影人，自己都希望嚟緊會有機會去當地拍戲呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台