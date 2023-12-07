文詠珊接新戲睇緣份 周吉佩稱當年求婚對太太有虧欠

無線娛樂新聞台報導：文詠珊、周吉佩、陳蕾、洪嘉豪、余香凝、楊洛婷同老公Tim，呢日出席一個珠寶活動。近年專注喺內地發展嘅Janice，最近憑住一套懸疑電影，成為內地35億票房女星，佢話因為今年冇唔少收穫，所以覺得今年係感恩嘅一年，但講到嚟緊接劇本嘅要求，佢就話隨緣喇。