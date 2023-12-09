Janice Man想拍港產片做打女 許凱型格登場粉絲狂尖叫
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無線娛樂新聞台報導：文詠珊（Janice Man）、羅一舟、韓東君、許凱及唐藝昕呢日現身上海一個品牌活動，Janice Man婚後4年一直忙於工作，佢好想拍港產片做打女，目前正挑選心水劇本，希望選到一啲好劇本同角色，帶畀大家一啲新作品。
韓東君喺新劇中演反派，演技被受讚賞，佢盼望有警世作用，許凱與景甜演古裝劇得到唔錯評價，許凱出道以嚟頻頻參演古裝劇，呢日型格登場，令粉絲尖叫聲不斷，佢更預先送上新年祝福。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台