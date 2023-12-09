Janice Man想拍港產片做打女 許凱型格登場粉絲狂尖叫

無線娛樂新聞台報導：文詠珊（Janice Man）、羅一舟、韓東君、許凱及唐藝昕呢日現身上海一個品牌活動，Janice Man婚後4年一直忙於工作，佢好想拍港產片做打女，目前正挑選心水劇本，希望選到一啲好劇本同角色，帶畀大家一啲新作品。