新四十二章丨周嘉洛飛車輸咗 怒摑江嘉敏洩憤

新四十二章丨周嘉洛飛車輸咗 怒摑江嘉敏洩憤

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無線娛樂新聞台報導：幾嬲都好，出手打人就真係唔建議大家咁做嘅！不過 周嘉洛 只係因為劇情需要，所以先怒摑 江嘉敏 ！呢晚佢哋同埋 Judy鄺潔楹 為劇集《新四十二章》拍攝一場「動作戲」，入面就講到嘉洛因為飛車輸咗，所以就遷怒江嘉敏，講講下仲一把摑埋去。

好多演員都話拍呢啲掌摑動作戲需要過一個心理關口，但嘉洛就講笑話本身係會有壓力，但係因為個對手係江嘉敏，所以今次自己就完全冇壓力，仲話對方係摟打呀！今次同台前幕後都合作得好開心嘅嘉洛，講到自己最深刻嘅一場戲，嘉洛就話呢啲飛車場面已經令佢好深刻，因為佢真實入面係唔識揸電單車，加上嘉洛又想睇下自己可唔可以型得起，難得而家喺劇入面有呢個機會，所以佢盡做呀！不過問到佢會唔會真係去考返個電單車牌？嘉洛就話對佢嚟講比較危險，都係揸好四個輒嘅車先再諗。

江嘉敏同Judy都話好耐冇見過呢啲飛車場面，所以佢哋兩個係現場都好興奮，自言連踩單車都搞唔掂嘅江嘉敏，仲話好開心可以坐到車尾呀！講到劇中成日有「動作戲」，Judy就話已經好習慣，佢仲爆已經喺劇中打咗三個男人呀，淨係爭陳豪未打咋！而被摑嘅江嘉敏，就話自己喺劇入面可以用「被虐待」嚟形容呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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