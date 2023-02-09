新四十二章丨周嘉洛飛車輸咗 怒摑江嘉敏洩憤

無線娛樂新聞台報導：幾嬲都好，出手打人就真係唔建議大家咁做嘅！不過 周嘉洛 只係因為劇情需要，所以先怒摑 江嘉敏 ！呢晚佢哋同埋 Judy鄺潔楹 為劇集《新四十二章》拍攝一場「動作戲」，入面就講到嘉洛因為飛車輸咗，所以就遷怒江嘉敏，講講下仲一把摑埋去。