新四十二章丨周嘉洛飛車輸咗 怒摑江嘉敏洩憤
好多演員都話拍呢啲掌摑動作戲需要過一個心理關口，但嘉洛就講笑話本身係會有壓力，但係因為個對手係江嘉敏，所以今次自己就完全冇壓力，仲話對方係摟打呀！今次同台前幕後都合作得好開心嘅嘉洛，講到自己最深刻嘅一場戲，嘉洛就話呢啲飛車場面已經令佢好深刻，因為佢真實入面係唔識揸電單車，加上嘉洛又想睇下自己可唔可以型得起，難得而家喺劇入面有呢個機會，所以佢盡做呀！不過問到佢會唔會真係去考返個電單車牌？嘉洛就話對佢嚟講比較危險，都係揸好四個輒嘅車先再諗。
江嘉敏同Judy都話好耐冇見過呢啲飛車場面，所以佢哋兩個係現場都好興奮，自言連踩單車都搞唔掂嘅江嘉敏，仲話好開心可以坐到車尾呀！講到劇中成日有「動作戲」，Judy就話已經好習慣，佢仲爆已經喺劇中打咗三個男人呀，淨係爭陳豪未打咋！而被摑嘅江嘉敏，就話自己喺劇入面可以用「被虐待」嚟形容呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
《新四十二章》的大學場景和學生有何熱門話題？
有別於過往劇集，《新四十二章》的大學場景選擇在「屯門曾咀靈灰安置所」取景，結果引起網絡熱話（詳情按此）；此外飾演碩士生的除了有龔嘉欣，她旁邊的好姐妹「孖辮妹」竹姬（Alisha）原名叫做⋯⋯按此看詳情
《新四十二章》與梁朝偉版本《鹿鼎記》為何有關係？
《新四十二章》呼應1984年劇集版《鹿鼎記》故事情節，融合歷史與功夫元素，劇中角色都與《鹿鼎記》的角色有微妙連結⋯⋯按此看詳情
讀者留言