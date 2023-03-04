鄭子誠慶幸拍檔非江嘉敏 監製透露《新四十二章》構思拍續集

鄭子誠慶幸拍檔非江嘉敏 監製透露《新四十二章》構思拍續集

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：TVB劇集《新四十二章》喺3月2號播出大結局，陳豪、龔嘉欣、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹(Judy)及譚凱琪等呢日現身商場出席大結局齊齊睇，今次活動亦係三年疫情以嚟首次可以除罩示人，為咗隆重其事，大會邀請200位劇迷到場支持，更吸引幾百位路人圍觀，氣氛相當熱鬧，可以見到觀眾即場反應，眾演員都覺得好開心。

龔嘉欣爆所有演員都未睇過結局，自己都好期待，陳豪笑言因口罩令大家戴上口罩，佢都好耐冇見過大家個樣，陳豪坦言抱住防守心態，喺人多嘅地方都會戴口罩；周嘉洛同江嘉敏嘅咀嘴戲亦喺大螢幕重現，見二人拍吻戲勁投入，不過仍哋異口同聲唔怕傳緋聞，江嘉敏稱印象中係冇錫咁耐。

劇中「七彩奪命沙」場口，令人印象深刻，鄺潔楹透露所有機關係工作人員人手搭建，拍攝期間困難重重，而拍檔鄭子誠則大吐苦水：「我好似帶住一個女或者孫入咗主題樂園，佢鍾意波波池同機動遊戲。」鄺潔楹笑言劇情關係，要壓住鄭子誠或者騎上鄭子誠膊頭，一個動作要做幾個鐘，鄭子誠感謝監製安排：「如果編排嘉敏同我一組，佢嘅身形同Judy差啲，佢咁樣壓我，唔係好掂。」監製陳維冠透露已有續集構思，所以喺結局位留下伏線。

網民點睇？

Great! Looking forward to the 2nd series! 👍🏻👍🏻👍🏻🤗

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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