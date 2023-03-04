鄭子誠慶幸拍檔非江嘉敏 監製透露《新四十二章》構思拍續集
龔嘉欣爆所有演員都未睇過結局，自己都好期待，陳豪笑言因口罩令大家戴上口罩，佢都好耐冇見過大家個樣，陳豪坦言抱住防守心態，喺人多嘅地方都會戴口罩；周嘉洛同江嘉敏嘅咀嘴戲亦喺大螢幕重現，見二人拍吻戲勁投入，不過仍哋異口同聲唔怕傳緋聞，江嘉敏稱印象中係冇錫咁耐。
劇中「七彩奪命沙」場口，令人印象深刻，鄺潔楹透露所有機關係工作人員人手搭建，拍攝期間困難重重，而拍檔鄭子誠則大吐苦水：「我好似帶住一個女或者孫入咗主題樂園，佢鍾意波波池同機動遊戲。」鄺潔楹笑言劇情關係，要壓住鄭子誠或者騎上鄭子誠膊頭，一個動作要做幾個鐘，鄭子誠感謝監製安排：「如果編排嘉敏同我一組，佢嘅身形同Judy差啲，佢咁樣壓我，唔係好掂。」監製陳維冠透露已有續集構思，所以喺結局位留下伏線。
網民點睇？
Great! Looking forward to the 2nd series! 👍🏻👍🏻👍🏻🤗
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