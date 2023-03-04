鄭子誠慶幸拍檔非江嘉敏 監製透露《新四十二章》構思拍續集

無線娛樂新聞台報導：TVB劇集《新四十二章》喺3月2號播出大結局，陳豪、龔嘉欣、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹(Judy)及譚凱琪等呢日現身商場出席大結局齊齊睇，今次活動亦係三年疫情以嚟首次可以除罩示人，為咗隆重其事，大會邀請200位劇迷到場支持，更吸引幾百位路人圍觀，氣氛相當熱鬧，可以見到觀眾即場反應，眾演員都覺得好開心。