TVB大寶藏丨《新四十二章》掀起奇幻奪寶 熱播劇尋寶破解謎題層出不…
TVB熱播劇《新四十二章》破格以穿插經典《鹿鼎記》維度角色，以奇幻奪寶作為題材，隨住「康熙」陳豪逐步揭開尋寶之謎，睇到觀眾好緊張，究竟「學龍筆記」仲留低咗啲咩線索，將會好快解開！其實過往熱播劇有不少以尋寶為題材，每次謎題亦層出不窮，追看度極高！
包括2008年《少年四大名捕》，林嘉華、林峯、陳鍵鋒及馬國明亦要喺畫作參透「藏寶圖」，搵出藏寶地點「太平塔」；2003年羅嘉良及唐文龍主演嘅《衛斯理》，劇中講二人鬥邊個搵到寶藏，既合作又互相討論，鬥智又燒腦；陳浩民、鍾嘉欣、楊思琦及唐文龍於2006年主演嘅《人生馬戲團》，亦成功搵到番禺十虎寶藏，不過遇上劇裡面嘅大反派戴志偉，最終成功尋回「國寶羊頭」。
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