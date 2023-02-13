新四十二章｜周嘉洛讚陳豪跳舞有感染力 龔嘉欣呻情人節冇著落
陳豪日前喺劇中大晒舞技成為焦點，首度挑戰街舞，見佢忘情勁舞「技驚四座」，陳豪聞言即大笑，原來跳完舞之後，陳豪有啲疑問：「點會諗埋啲咁嘅嘢？雖然街舞係我強項、hip hop喺我啲血液。」周嘉洛指之後有一場群舞，大家都參與吓，又係由陳豪帶領，周嘉洛稱陳豪跳舞好有感染力。
龔嘉欣睇電視時有笑出嚟，當時真係睇佢足足跳咗２分鐘，上環有好多街坊圍觀，龔嘉欣讚陳豪發揮得好淋漓盡致、好奔放，龔嘉欣稱平時好少NG，就係因為陳豪跳舞太搞笑，所以嘴角「失守」；情人節將至，盛傳有新緋聞嘅龔嘉欣，就話冇著落、未收到緋聞男友松岡哲也邀請，到時可能陪陳凱琳大仔Rafael（鄭承悅）慶祝生日。
陳豪以往情人節係送花同食飯，今年就有啲唔同，本來想撇甩小朋友，陳豪同陳茵媺想離開香港，享受短暫二人世界，怎料被小朋友發現，小朋友投訴冇得去，今年只好一齊慶祝；鄺潔楹喺劇中冇戀愛經歷，但係教江嘉敏追周嘉洛，佢笑言江嘉敏用冧仔三式失敗原因係髮型出事，因為江嘉敏劇中造型好似徐嬌。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
《新四十二章》分集劇情及結局劇透？
新四十二章｜第1-5集：龔嘉欣患有生鬚怪病 陳豪患有失眠症
新四十二章｜第6-10集：糖妹登場疑似Final Boss！再世總舵主手上藏有兩頁尋寶筆記
新四十二章｜（最新）第11-15集：江嘉敏周嘉洛闖進神秘組織
新四十二章｜第16-20集：（待更新）
新四十二章｜第21-25集大結局：（待更新）
《新四十二章》與梁朝偉版本《鹿鼎記》為何有關係？
《新四十二章》呼應1984年劇集版《鹿鼎記》故事情節，融合歷史與功夫元素，劇中角色都與《鹿鼎記》的角色有微妙連結⋯⋯按此看詳情
讀者留言