新四十二章｜林景程吳子冲摔交分高下 嘉欣動作武打出色獲盛讚
雖然有武術指導現場交路，每個動作都經過安排，不過景程同子沖就話聽嚟容影做起就好難喇。話晒係動作場面，真係一唔留神就可能會受傷，而被劇組笑係「玻璃人」嘅子冲，就不慎拉傷肌肉喇。
平時冇武打底子嘅演員，動作戲真係會考起，不過景程就話身穿嘅摔交低胸貼身戲服令自己曲線盡現，所以做訪問都非常唔自然呀。
除咗佢哋要打之外，劇中有神力嘅 龔嘉欣 打戲就更多喇，周不時都要吊威吔嘅佢，呢日就向我哋展示為咗劇集留低嘅戰績。監製 陳維冠 仲大讚嘉欣，話連武指師傅都話佢可以勝任替身一職呀。
雖然監製要嘉美人生鬚，不過有趣劇情就令曾因為拍打戲斷手指嘅佢再次上陣喇，嘉欣仲話經過上次已經識驚，所以動作場面會再小心啲呀。
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