新四十二章丨糖妹爆Mon姐柯仔關係大逆轉 江嘉敏嘆終於出人頭地
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無線娛樂新聞台報導：江嘉敏、周嘉洛及糖妹呢日為《新四十二章》拍攝外景，講糖妹（「總舵主」Nasa）揸戰車接周嘉洛（柯仔）去街，糖妹電單車手造型cool爆，不過鏡頭外嘅戰車係要工作人員幫手推。
呢幕講柯仔與總舵主同為電單車發燒友一見如故，令Mon姐反變電燈膽，江嘉敏演得咬牙切齒，惹人憐愛，糖妹笑言「不才」學唔識電單車，感謝劇組安排替身，周嘉洛要坐糖妹男替身車尾，見到糖妹接走心上人，江嘉敏即時呷醋，死纏要跟埋佢哋一齊去睇車。
江嘉敏單戀周嘉洛，糖妹爆兩人關係將有大逆轉，精誠所至，金石為開，周嘉洛最後會鍾意對方，江嘉敏笑言：「捱咗25集終於出人頭地。」糖妹叫大家留意佢哋嘅好結果！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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