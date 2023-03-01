糖妹以特技妝變阿婆 笑言體驗到變老情況

無線娛樂新聞台報導：唔係第一次化特技妝嘅糖妹黃山怡，呢日為咗劇集《新四十二章》變身老婆婆，同江嘉敏、鄺潔楹、戴耀明拍攝外景。糖妹話化呢個老人妝一啲都唔易，好彩今次係喺冬天拍攝，如果唔係一定會出晒汗，令到啲膠水好易甩。糖妹又話化完呢個老妝之後，無論講嘢定食嘢都要好用力張開個口，食嘢更加要係摵碎佢逐少咁擺入口，所以糖妹笑言化完個老妝之後，完全感受到變咁婆婆嘅情況會係點呀。