糖妹以特技妝變阿婆 笑言體驗到變老情況
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無線娛樂新聞台報導：唔係第一次化特技妝嘅糖妹黃山怡，呢日為咗劇集《新四十二章》變身老婆婆，同江嘉敏、鄺潔楹、戴耀明拍攝外景。糖妹話化呢個老人妝一啲都唔易，好彩今次係喺冬天拍攝，如果唔係一定會出晒汗，令到啲膠水好易甩。糖妹又話化完呢個老妝之後，無論講嘢定食嘢都要好用力張開個口，食嘢更加要係摵碎佢逐少咁擺入口，所以糖妹笑言化完個老妝之後，完全感受到變咁婆婆嘅情況會係點呀。
但相比起之前化嘅外星人妝，呢次嘅老人妝已經係算小事，因為要戴埋外星人嘅隱形眼鏡，但因為個度數唔啱嘅關係，所以當時演戲時可以話咩都睇唔到，但今次呢個老人妝，就可以睇得好清楚下去演。
除咗老人妝，今次喺劇中糖妹亦不乏打戲，佢笑言今次拍呢套劇自己係打到不似人形，加上要夜班接日班，所以糖妹笑言係燃燒緊青春同肝功能嚟拍攝呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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