糖妹廣州舉行音樂會 預告今年回歸歌手身份將出新歌
有份主演嘅劇集《新四十二章》就啱啱播完，佢喺劇中總陀主嘅角色深受觀眾歡迎，但係佢話由於個角色喺劇中好打得，所以擔心大家誤會咗，以為佢真人都好似個角色咁一樣武功了得，糖妹仲話因為驚大家之後都搵佢做打女角色，所以而家自己要做多啲gym練好啲體能先呀。
糖妹又呻其實自己都好想試拍啲浪漫戀愛劇，又指自己未試過有齣劇係有個男朋友有段甜甜的戀愛，所以自己好想試下！
講到最近為言承旭主演網劇獻唱主題曲《我的你》網上反應唔錯，亦有唔少網民指糖妹嘅唱腔同以往嘅作品有所改變，糖妹就解釋係作曲兼監製嘅許愿發掘佢溫柔嘅呢一面出嚟，仲講明叫糖妹係時候將唔同面向嘅自己，show畀觀眾睇。
嚟緊會將重心放返喺音樂上嘅糖妹，就話稍後會推出新歌，叫大家敬請期待呀！
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