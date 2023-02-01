新四十二章｜角色剖白 章經：陳豪、敖螢嬌：龔嘉欣、關玉青：譚凱琪…
中文系大學教授章經由 陳豪 扮演，雖然當年一句「同朕Check吓」已經俾大家知道阿Mo嘅博學多才，不過佢話今次吭詩都有排吟咁話喇，而佢同扮演敖螢嬌呢位會生到一面鬚嘅豬肉分割員嘅 龔嘉欣 ，除咗亦師亦友之外，隱藏角色仲係對方嘅天敵。識生鬚又係鰲拜，嘉欣更加有天生神力，輕輕就可以將身邊壞人掉到老遠喇。
臨床心理學家關玉青就由 譚凱琪 扮演，冷若冰霜嘅佢仲被阿Mo慢慢融化發展出感情，不過擰轉頭原來佢又係一名神槍手，有咩傾唔掂就用武器解決。到底佢哋最後尋寶成唔成功，就要留意故事發展喇。
《新四十二章》 星期一至五晚20:30 翡翠台
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