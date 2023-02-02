新四十二章｜角色剖白 邵桂芝：江嘉敏、邵一算：鄭子誠、柯建寧：周嘉…
男仔頭 邵桂芝 江嘉敏 呢個數學神童，除咗係數學天才邵一算 鄭子誠嘅千金之外，呢兩父女仲成日由朝嘈到晚，呢對歡喜冤家似係死黨仲多過似父女。雖然佢唔似龔嘉欣一樣有神力，不過勝在識閃，一有事飛簷走壁都難佢唔到。
雖然平時成個男仔咁，不過當佢一見到男護士柯建寧 周嘉洛 就會小鹿亂撞扭扭擰擰，而鍾意揸電單車嘅佢，又到底會唔會被Mon姐倒追成功呢？
爆炸頭港女蘇子瑜 鄺潔楹 講嘢尖酸刻薄，唔係你寸我就係我寸你，識輕功又識點穴嘅佢，十足一粒濕水欖核咁，想捉住佢真係一啲唔易呀。至於穆曉嵐 糖妹 係一間古董店老闆，仲不時行善幫人，仲同其他人組成隊伍一齊尋寶，到底佢哋最後尋寶成唔成功，就要留意故事發展喇。
《新四十二章》 星期一至五晚20:30 翡翠台
網民點睇？
陰謀情人陰謀誠
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