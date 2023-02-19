新四十二章｜古建築舉行宣傳活動 陳豪Zoie爆拍「裸泳」場面多人望

新四十二章｜古建築舉行宣傳活動 陳豪Zoie爆拍「裸泳」場面多人望

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：天馬行空嘅劇集《新四十二章》劇情結合古今，唔少觀眾都大讚題材有趣新穎，而呢日一班演員就去到同樣經歷唔少歲月再活化嘅中環街市出席宣傳活動，大玩遊戲之餘又向現場觀眾派發紀念品呀。

日前播出一集， 陳豪 同 譚凱琪 全裸暢泳嘅場面，睇到唔少觀眾嘩聲四起，而呢日佢哋就分享當日拍攝嘅趣事喇，Zoie仲話當時已經秋涼，所以一早準備好薑茶驅寒，又話拍攝現場喺一間學校旁邊，所以唔少同學都一直睇住佢哋拍攝呀。同靚媽Zoie拍暢泳場面，阿Mo就口花花話興奮又開心喇。

大力神 龔嘉欣 喺劇中由頭打到尾，佢就話要多得幾次同監製 陳維冠 合作之後 練出好身手喇，佢仲話自己諗都諗過自己會被揀中拍打鬥場面，仲要同唔少男士對打，其實痛到入心入肺咁話呀。

而 江嘉敏 周嘉洛 同 鄺潔楹 就話嚟緊劇情非常緊張，Kaman仲爆出一句「死得人多」，似乎真係會有好大轉折喎。而早前被指為咗催旺事業同愛情，豪花40萬搬屋嘅佢，就話因為未有本事做業主，所以先會周不時左搬右搬，仲話會努力儲錢買樓呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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