新四十二章｜古建築舉行宣傳活動 陳豪Zoie爆拍「裸泳」場面多人望
日前播出一集， 陳豪 同 譚凱琪 全裸暢泳嘅場面，睇到唔少觀眾嘩聲四起，而呢日佢哋就分享當日拍攝嘅趣事喇，Zoie仲話當時已經秋涼，所以一早準備好薑茶驅寒，又話拍攝現場喺一間學校旁邊，所以唔少同學都一直睇住佢哋拍攝呀。同靚媽Zoie拍暢泳場面，阿Mo就口花花話興奮又開心喇。
大力神 龔嘉欣 喺劇中由頭打到尾，佢就話要多得幾次同監製 陳維冠 合作之後 練出好身手喇，佢仲話自己諗都諗過自己會被揀中拍打鬥場面，仲要同唔少男士對打，其實痛到入心入肺咁話呀。
而 江嘉敏 周嘉洛 同 鄺潔楹 就話嚟緊劇情非常緊張，Kaman仲爆出一句「死得人多」，似乎真係會有好大轉折喎。而早前被指為咗催旺事業同愛情，豪花40萬搬屋嘅佢，就話因為未有本事做業主，所以先會周不時左搬右搬，仲話會努力儲錢買樓呀。
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