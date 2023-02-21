新四十二章｜鄭子誠忘情狂舞10粒鐘 Judy Kaman望推上台慶舞台

無線娛樂新聞台報導：劇情搞怪有趣嘅《新四十二章》除咗有陳豪同龔嘉欣等破格演出之外，一直又奸又有陰謀嘅 鄭子誠 為咗向女友 葉凱恩 求婚，仲辦盛大派對狂舞氹伊人開心，而同場見證子誠舞技嘅 江嘉敏 同 鄺潔楹 就對前輩表現大為讚嘆，仲話想推到子誠登上台慶表演舞台為止呀。