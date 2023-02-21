新四十二章｜鄭子誠忘情狂舞10粒鐘 Judy Kaman望推上台慶舞台
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無線娛樂新聞台報導：劇情搞怪有趣嘅《新四十二章》除咗有陳豪同龔嘉欣等破格演出之外，一直又奸又有陰謀嘅 鄭子誠 為咗向女友 葉凱恩 求婚，仲辦盛大派對狂舞氹伊人開心，而同場見證子誠舞技嘅 江嘉敏 同 鄺潔楹 就對前輩表現大為讚嘆，仲話想推到子誠登上台慶表演舞台為止呀。
呢日佢哋拍完呢場都仲講到眉飛色舞，而子誠獨門自創舞步噚晚大家都睇過喇，而本尊就話其實都係因為投入劇情先會跳得咁盡情呀。以1對12 freestyle橫掃全場嘅佢，就話心中係諗住年青時紅極一時嘅電影《周末狂熱》而表演喇。
不過要同全電視城知名嘅高分貝製造機Kaman同Judy合作，子誠就話佢哋一啲都唔嘈，仲話佢哋嘅高漲情緒令大家都非常開心，更加學到唔少嘢呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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