新四十二章丨 陳豪初嘗跳街舞 龔嘉欣直言最難係忍笑

無線娛樂新聞台報導：之前龔嘉欣講過，要忍住笑睇陳豪好chok咁跳舞係件好難嘅事，相信大家睇完呢段訪問片，應該都會認同嘉欣嘅說話。喺劇集《新四十二章》入面，陳豪其中一項挑戰就係要跳街舞，劇組仲幫佢搵嚟排舞老師排咗一段仔舞步，而陳豪亦都抱住未試過喺螢幕面前跳街舞，所以就試試佢嘅心態嚟跳。陳豪就話覺得個挑戰性幾好，而自己又幾鍾意呢類Hip hop音樂，佢就覺得出嚟個效果幾好喇，唔知大家點睇呢？