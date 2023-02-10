新四十二章丨 陳豪初嘗跳街舞 龔嘉欣直言最難係忍笑
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無線娛樂新聞台報導：之前龔嘉欣講過，要忍住笑睇陳豪好chok咁跳舞係件好難嘅事，相信大家睇完呢段訪問片，應該都會認同嘉欣嘅說話。喺劇集《新四十二章》入面，陳豪其中一項挑戰就係要跳街舞，劇組仲幫佢搵嚟排舞老師排咗一段仔舞步，而陳豪亦都抱住未試過喺螢幕面前跳街舞，所以就試試佢嘅心態嚟跳。陳豪就話覺得個挑戰性幾好，而自己又幾鍾意呢類Hip hop音樂，佢就覺得出嚟個效果幾好喇，唔知大家點睇呢？
除咗跳舞嘅戲份，陳豪話對自己內心世界嘅戲份係最難忘，佢話睇到個製作上下咗一番苦功，仲話《新四十二章》睇落好似係一套輕鬆喜劇，但其實當中包含咗好多唔同元素喺入面，值得觀眾細味呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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