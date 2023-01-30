新四十二章丨龔嘉欣生鬚造型獲陳豪大讚 鄭子誠面對入行最大挑戰
龔嘉欣今次角色打破以往形象，笑言每次同監製陳維冠合作通常有「驚喜」，要演女仔生鬚嘅造型，陳豪大讚：「你有咩戲電視史以嚟見到女主角全程黐住鬚。」龔嘉欣爆陳豪見到呢個霸氣造型有笑，陳豪喺劇中演中文教授，不時要講長篇大論嘅專業對白，反而佢話輕鬆應付古文對白，陳豪笑言最難係逼自己一句英文都唔講得。
龔嘉欣讚陳豪演教授好勁，行來行去講古文，對白真係背到滾瓜爛熟，次次陳豪都一take搞掂，鄺潔楹及江嘉敏呢次造型都有突破，鄺潔楹要以爆炸頭造型登場，江嘉敏為拍續集甘願Skinhead，江嘉敏笑指媽咪睇完預告片話自己多咗個仔。
鄭子誠透露入行以嚟最大挑戰，喺劇中要教陳豪追女仔，佢要向「阿女」江嘉敏嘅好友鄺潔楹取經，指鄺潔楹做咗好多好怪嘅動作，做得好辛苦，出街後都唔會望；譚凱琪飾演臨床心理學家，主要跟陳豪演對手戲，幫其改善失眠症狀。
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