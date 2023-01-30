新四十二章丨龔嘉欣生鬚造型獲陳豪大讚 鄭子誠面對入行最大挑戰

無線娛樂新聞台報導：TVB新劇《新四十二章》結合歷史及功夫元素，陳豪喺劇中身懷絕技，呢日一眾演員龔嘉欣、江嘉敏、譚凱琪、鄭子誠及糖妹等現身為劇集造勢宣傳，陳豪親身上陣舞獅，仲向fans大派利是，場面相當熱鬧。