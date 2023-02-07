新四十二章丨陳豪迷上拍片將作品同fans分享 龔嘉欣稱戀情係美麗誤會…
陳豪同龔嘉欣喺劇集《新四十二章》 入面飾演前世冤家，不過呢日適逢元宵，佢哋就暫時唔鬥氣，同埋江嘉敏、譚凱琪、鄺潔楹Judy、糖妹黃山怡、鄭子誠、林景程、馬海倫、衛志豪等出席宣傳活動，兼向市民大派禮物。
活動期間龔嘉欣同江嘉敏比試拗手瓜，結果嘉欣以超強臂力贏咗，事後佢話自己嘅臂力係拍劇練出嚟，仲話自己拍完動作戲之後鍾意咗做打女呀。而身邊嘅陳豪都話劇中嘅自己精通各國語言，同現實中嘅佢都差唔多，陳豪仲笑言現實中嘅自己，國語係佢嘅強項呀！
早前成家一齊去泰國旅行，陳豪就充當攝影師幫老婆陳茵媺拍片，佢話因為自己身為演員，所以一直到鏡頭嘅運用好注重，仲話自己認識咗啲社交平台之後，可以畀佢實踐自己鍾意拍攝呢樣嘢，可以試用唔同技巧，再將作品放上網睇下大家反應。
日前傳出嘉欣覓得日藉甜品師男友，不過呢日佢就澄清只係一個美麗嘅誤會，但係大家嘅祝福會收晒先，仲明白大家好想佢搵到好姻緣，所以嘉欣話開心大家咗錫自己呀。
鄭子誠就預告同Judy會喺一個狹窄嘅空間入面，有一場有肢體接觸嘅戲份。而糖妹就話劇中自己嘅出場都好特別， 叫大家記得收睇呀。而衛志豪同林景程喺劇入面有唔同打鬥場面，講到劇中林景程套摔交裝好吸睛，佢都話見到套衫嘅時候，有諗過係咪要為套衫而操返下個body呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
《新四十二章》的大學場景和學生有何熱門話題？
有別於過往劇集，《新四十二章》的大學場景選擇在「屯門曾咀靈灰安置所」取景，結果引起網絡熱話（詳情按此）；此外飾演碩士生的除了有龔嘉欣，她旁邊的好姐妹「孖辮妹」竹姬（Alisha）原名叫做⋯⋯按此看詳情
《新四十二章》與梁朝偉版本《鹿鼎記》為何有關係？
《新四十二章》呼應1984年劇集版《鹿鼎記》故事情節，融合歷史與功夫元素，劇中角色都與《鹿鼎記》的角色有微妙連結⋯⋯按此看詳情
讀者留言