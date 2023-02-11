新四十二章｜龔嘉欣出手救暈倒陳豪 衛志豪寧被人打唔敢出手
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無線娛樂新聞台報導：喺街邊跳完舞嘅 陳豪 喺《新四十二章》呢場戲唔知咩事暈倒，仲爭啲被蒙面嘅 衛志豪 偷襲，好在得 龔嘉欣 及時趕到先救返佢咋，不過呢場要扮暈阿Mo就講笑話一啲都唔易演，仲話係非常深層次嘅演繹，唔知大家又睇唔睇得出當中嘅唔同層次呢？
嘉欣要郁手郁腳打，而阿Mo就要花唔少精力喺背艱澀嘅劇本，當中詩詞同歷史就搞到佢頭都大喇。而要大展身手嘅嘉欣，喺劇中仲經常要吊威吔拍攝，佢就話好在劇組安排輪流拍攝呢啲大型動作戲，仲會互相為大家拍片研究點改善呀。
而扮演豬肉妹嘅佢，仲話拍攝豬肉檔戲份，要拎起把非常重嘅刀拍攝就真係唔容易喇，仲話要扮演技巧純熟嘅豬肉妹都係靠檔主指導咋。蒙面人Michael就話打人原來都唔簡單，因為要就住力又怕打到拍檔，但係又要遷就效果，加上全劇都同女對手過招，所以寧願被人打多過要打人喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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