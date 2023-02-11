新四十二章｜龔嘉欣出手救暈倒陳豪 衛志豪寧被人打唔敢出手

無線娛樂新聞台報導：喺街邊跳完舞嘅 陳豪 喺《新四十二章》呢場戲唔知咩事暈倒，仲爭啲被蒙面嘅 衛志豪 偷襲，好在得 龔嘉欣 及時趕到先救返佢咋，不過呢場要扮暈阿Mo就講笑話一啲都唔易演，仲話係非常深層次嘅演繹，唔知大家又睇唔睇得出當中嘅唔同層次呢？