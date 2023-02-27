新四十二章｜江嘉敏音波功震爆全場 陳豪為愛妻準備驚喜旅程
周嘉洛坦言江嘉敏幾得人驚，始終商場係公眾環境，尖叫聲影響到人哋，《新四十二章》於星期四晚大結局，劇組將出動去商場跟觀眾們一齊收睇，陳豪同龔嘉欣好期待久違嘅熱鬧，之後眾人會相約食嘢，龔嘉欣透露結局看點：「我哋兩個唔會死，我哋賺晒啲騷錢。」
陳茵媺早前喺社交網上載老公陳豪同仔女送畀佢嘅情人節禮物相，陳豪更為愛妻準備驚喜旅程，對細節守口如瓶；周嘉洛透露過去兩個禮拜有回歸《愛‧回家之開心速遞》客串，有一啲彩蛋畀影迷！
鄺潔楹同戴耀明首次喺劇集組CP，今次喺活動擔任活動司儀，鄺潔楹稱跟戴耀明拍劇幾有火花，即場扮摑對方，鄺潔楹解釋第一日開工就要喺天台摑戴耀明，始終有啲擔心要摑前輩，所以NG咗幾次！
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