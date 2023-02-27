新四十二章｜江嘉敏音波功震爆全場 陳豪為愛妻準備驚喜旅程

無線娛樂新聞台報導：TVB熱播劇《新四十二章》進入結局篇，陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛及鄺潔楹等呢日出席宣傳活動玩爆波波遊戲，江嘉敏嚇到即場施展音波功，爆波後江嘉敏虛脫跪地：「我嘅感受係20個字粗口！」