新四十二章｜龔嘉欣打鬥求好效果親身上陣 林景程易宇航首合作多火花…
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無線娛樂新聞台報導：新四十二章｜龔嘉欣打鬥求好效果親身上陣 林景程易宇航首合作多火花
以經典武俠小說融合現代劇情而成嘅劇集《新四十二章》，各個角色都同過往前世有莫大關係，而早前 龔嘉欣 拍攝一場打鬥戲時遇襲被神秘人鎖喉，但係嘉欣就話拍打鬥場面受傷在所難免，仲搞到玉手留有戰績呀。
不過嘉欣就話完成到高難度動作其實非常有滿足感，所以可能的話都會親身上陣呀。呢日佢同 林景程 仲有 易宇航 一齊拍攝，但係其實就係兩位男士嘅煞拜戲，嘉欣就話多謝兩位「阿哥」喺合作時帶嚟唔少歡笑，景程仲不時為大家提供物理治療服務呀。
呢日終於完成拍攝，兩位男士就話非常開心又放鬆喇，佢哋仲話今次合作大家非常有火花，三兄妹仲有唔少爆肚情況，叫大家記得留意呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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