姚焯菲低調赴新西蘭留學 鍾柔美潘靜文提醒好友萬事小心
潘靜文提醒姚焯菲萬事小心，鍾柔美亦有提姚焯菲盡量小心同玩得開心啲：「Hugo（黃奕斌）又走咗、蓮姐又走咗，Chantel都走埋，我相信我哋有一日都會團聚，一定要約啦！」新一年嘅願望，三女離唔開同工作有關，鍾柔美想出多啲歌，等大家見到佢唔同面向，文凱婷希望自己歌舞越來越精湛，多啲機會見到大家，潘靜文想自己第一首歌多啲人識、好多人鍾意，有多啲唔同角色演出。
此外，家燕姐今年出席團拜覺得好開心，講到嚟緊《黃金萬両》萬家女團有機會再騷唱跳功力，衝出香港，３月前往大馬登台，家燕姐感謝麥美恩同曹永廉好用心傾揀歌同排舞，曹永廉希望開好個頭，之後有機會巡迴，家燕姐笑指：「非洲都諗緊!」
網民點睇？
Chantel 走左, Aeren 机會黎啦😂
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