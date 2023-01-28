姚焯菲低調赴新西蘭留學 鍾柔美潘靜文提醒好友萬事小心

無線娛樂新聞台報導：薛家燕、麥美恩、曹永廉、鍾柔美(Yumi)、潘靜文(Sherman)及文凱婷(Aeren)出席一間電台嘅新春團拜，姚焯菲（Chantel）初三低調出發去新西蘭，展開留學生活，好友鍾柔美及潘靜文都有送機。