吳美英盼《新梁祝》重演效果更好 梁兆明梁非同成粵劇界新一代CP
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無線娛樂新聞台報導：粵劇界新一代CP梁兆明與梁非同演出嘅劇目《新梁祝》，早前喺公演時大獲好評，呢日班主彭美施、藝術總監吳美英聯同劇中演員齊齊出席發佈會，宣傳將會重演兩場。
梁非同表示由於蝴蝶喺劇中係相當具代表性，所以喺化蝶一幕劇場上會有一個投射，佢話之前演出時觀眾見到後嘅反應都非常驚喜，所以佢希望今次重演會有更多觀眾入場。而梁兆明就話《新梁祝》喺傳統嘅基礎上，加入新元素吸引新觀眾入場。
身為藝術總監嘅吳美英，就對兩位後輩讚口不絕，仲話見到梁非同願意不斷學習，對佢相當滿意。講到今次重演，吳美英就話希望佢哋喺一啲之前演出得唔太順暢嘅位，今次重演可以做得更好。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台